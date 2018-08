Mort de Tom Diversy : Son ex Hagda Prata "va très mal"

Hagda Prata est en deuil depuis la disparition tragique de son ex-compagnon Tom Diversy. Jeudi 23 août 2018, le jeune homme a succombé à ses blessures après avoir été victime d'un grave accident de moto. Si de nombreux candidats de la télé-réalité lui ont rendu hommage, Hagda Prata s'est murée dans le silence.

C'est grâce à une candidate de La Villa, la bataille des couples (actuellement diffusée sur TFX) que les internautes ont eu des nouvelles d'Hagda Prata. Sur son compte Instagram, Cassandra, la chérie de Steven, s'est confiée sur l'état actuel de la belle Brésilienne. "Je ne pourrais pas vous expliquer sa douleur parce que je ne suis pas dans sa peau, mais pour faire court, elle va très mal et a du mal à réaliser ce qu'il se passe, a-t-elle déclaré. Mais, elle est très bien entourée et a beaucoup de courage et de force. J'admire cette femme."

De son côté, Cassandra se dit "énormément triste" pour Tom Diversy. "On devait tous se revoir et je me dis que je ne le reverrai plus... Je suis attristée par cet événement", a-t-elle conclu.

Pour rappel, Tom Diversy et Hagda Prata se sont rencontrés sur le tournage des 10 Couples parfaits sur TFX en 2016. Après s'être séparés et réconciliés à plusieurs reprises, ils avaient décidé de participer à l'émission La Villa, la bataille des couples pour sauver leur couple. Tom et Hagda avaient finalement décidé de mettre un terme définitif à leur relation à la fin du tournage en 2018.