Mort de Tom Diversy (La Villa) : Son ex Hagda Prata se mure dans le silence

C'est une nouvelle choc qui s'est abattue jeudi 23 août 2018. Le candidat de télé-réalité Tom Diversy est décédé à l'âge de 24 ans après avoir été victime d'un accident de moto, survenu à Nice dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 août. Après avoir été placé dans un coma artificiel, le jeune homme a finalement succombé à ses blessures. C'est la société Shauna Events - qui s'occupait de sa carrière sur le petit écran- qui a confirmé la nouvelle dans un communiqué.

Tom Diversy était connu pour ses participations dans différents programmes de télé-réalité comme 10 couples parfaits, Friends Trip ou plus récemment La Villa, la bataille des couples, toujours en diffusion sur TFX. Les équipes de la chaîne ont d'ailleurs tenu à rendre hommage au mannequin vendredi 24 août au terme du générique du nouvel épisode inédit : "Les équipes de AH ! Production, TFX, Lucie Mariotti et Christophe Beaugrand pensent très fort à sa famille, ses proches et ses amis", pouvait-on lire.

Ce n'est pas tout. Le milieu de la télé-réalité s'est également mobilisé pour saluer une dernière fois la personnalité "solaire" et "bienveillante" de Tom. Ainsi, des personnalités comme Amélie Neten, Astrid Nielsa et bien d'autres ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, seule Hagda Prata n'a pas réagit à l'annonce de décès de Tom.

Cette jeune Brésilienne de 26 ans a partagé la vie de Tom pendant plusieurs mois. Rencontrés sur le tournage des 10 couples parfaits en 2017, leur relation tumultueuse avait essuyé plusieurs revers. Malgré tout, ils avaient décidé de se laisser une dernière chance en participant à La Villa, la bataille des couples. Malheureusement, après seulement dix jours passés dans l'aventure, ils annonçaient leur séparation à leurs concurrents. Une révélation qui a entraîné leur élimination immédiate.

Hagda s'était d'abord exprimée sur son compte Instagram pour taire les premières rumeurs sur sa mort. Jeudi 23 août elle publiait même une photo d'elle au côté de son ex pour sommer les internautes de prier pour lui. Mais depuis la confirmation de sa mort, la jolie brune reste silencieuse. Comment l'imagnier autrement que submergée par la douleur...