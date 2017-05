Mort de Victor Lanoux : Cyril Hanouna lui rend un bel hommage

Cyril Hanouna se moquait régulièrement, mais gentiment, de la série Louis la brocante. Mais c'est avec une certaine émotion que le trublion a rendu hommage à la star de la fiction dans Touche pas à mon poste, jeudi 4 mai.

Dans la nuit du mercredi 3 au jeudi 4 mai, Victor Lanoux est mort à l'âge de 80 ans, des suites d'un AVC. Pas seulement star de France 3, l'acteur avait aussi et surtout joué dans de nombreux films comme Un éléphant ça trompe énormément, aux côtés de Jean Rochefort et Claude Brasseur. Touché par sa disparition, Baba a tenu à lui rendre hommage à la fin de l'émission.

"Je voudrais faire un gros bisou à la famille de Victor Lanoux, qui nous a quittés aujourd'hui. C'était un de mes acteurs préférés. On était très tristes de sa disparition aujourd'hui, on pense à toute sa famille et vraiment Victor Lanoux c'était un patron et je l'aimais très très fort", a-t-il déclaré sous les applaudissements des chroniqueurs et du public.

Depuis l'annonce de la mort de Victor Lanoux, de nombreux comédiens lui ont rendu hommage à l'instar de Jean Rochefort, Guy Bedos et Jean Dujardin.