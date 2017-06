Moundir et les apprentis aventuriers 2: Les folles pertes de poids des candidats

L'été arrive à grands pas et vous souhaitez retrouver une ligne dont vous-même n'avez plus le souvenir ? Pas de panique, faites comme Kevin Guedj, Kelly Helard ou encore Neymar : participez à l'aventure Moundir et les apprentis aventuriers 2.

Les douze candidats de télé-réalité qui survivent depuis déjà près de deux semaines sur nos écrans ont beaucoup maigri durant l'émission. Pour certains, ce n'était qu'une histoire de 1 ou 2 kilos, mais d'autres ont dû faire face à une fulgurante perte de poids... Survivre dans la jungle sans frigo bien rempli, ce n'est pas tous les jours faciles !

Julien Guirado, Martika Caringella, Carla Moreau, Kevin Guedj, Mélanie Dedigama, Bastien Grimal, Kelly Helard, Neymar, Jessy et Valentin Leonard mettent les bouchées doubles pour prouver au célèbre présentateur qu'ils sont les meilleurs... et autant vous dire que certains ont carrément changé de silhouette.

Kelly a perdu 8 kilos pendant l'aventure, tout comme le chéri de Nehuda, Kevin en a perdu près de 9... La balance du mari de Kelly affiche 7 à 8 kilos de moins, l'ancienne participante des Marseillais South America s'est délestée de 6 kilos, alors que Martika en a perdu entre 3 et 4. Son petit ami d'ailleurs, Julien Guirado est plus léger de 2 kilos, la balance de Jessy affiche 4 kilos de moins, tout comme son Valentin. De son côté, Mélanie n'a pas perdu un gramme, comme elle l'a révélé à nos confrères de Purebreak.