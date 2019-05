Moundir : Rare photo de sa femme Inès enceinte, baby bump apparent

En commentaires, les internautes ont été nombreux à féliciter le couple pour l'arrivée future d'un deuxième bébé dans la famille. Rappelons qu'en mai 2018, alors questionné par nos confrères d'Ici Paris sur l'éventuelle envie d'un petit frère ou d'une petite soeur pour Aliya, l'aventurier était resté perplexe : "C'est une question qu'il faut plutôt poser à ma femme. Elle a eu un accouchement très difficile. Ça l'a marquée, mais la vie est parfois belle... Qui sait ?"

Lorsqu'il ne profite pas de moments intimes avec sa femme et sa fille, Moundir s'envole pour un nouveau tournage en Thaïlande. Récemment, il a mis en boîte la quatrième saison de son émission d'aventure, diffusée depuis le 13 mai 2019 sur W9 avec les Ch'tis Tressia et Vincent, Hilona et Illan (10 Couples parfaits), Sarah Lopez (Secret Story) et Jonathan (Les Princes de l'amour), Nathanya (Les Anges 11) et Sébastien (Les Princes), Maeva et Marvin (Secret Story), Cynthia et Anthony (Les Princes).