Mouss Diouf : Sa veuve Sandrine lui rend hommage cinq ans après sa mort

Il y a cinq ans jour pour jour, Mouss Diouf disparaissait tragiquement à l'âge de 47 ans au terme d'un long combat contre la maladie. Sa veuve, Sandrine Diouf, n'a jamais cessé de penser à lui. Ainsi, depuis quelques jours, la maman de leur fils Isaac (13 ans) tient à lui rendre une nouvelle fois hommage sur les réseaux sociaux.

Sur Twitter, depuis le 4 juillet, Sandrine Diouf multiplie en effet les photos de famille accompagnées de tendres messages destinés à son mari défunt qui lui manque éperdument. "Je déteste cette semaine, et pourtant... Notre fils est un heureux petit jeune homme. Tu me manques tellement", a-t-elle d'abord statué. Et d'ajouter dans la nuit de jeudi à vendredi : "Encore une nuit blanche, impossible de t'oublier... Tu me manques de plus en plus. C'est comme si c'était hier. Rien n'a changé. (...) Cinq ans que je ne cesse de penser à toi mon amour, tu me manques, je t'aime."

De nombreux internautes ont été très touchés par ces tweets et ces images pleines d'amour. "Magnifique, quel bel hommage", "De tout coeur avec vous Sandrine et Isaac", "De grosses bises Sandrine ! Courage à toi ainsi qu'à ta petite famille", pouvait-on lire parmi de nombreux témoignages d'affection.

Après deux AVC successifs en 2009, aggravés par des complications rénales, la vie de Mouss Diouf était devenue un véritable enfer. Resté près de six mois dans le coma, le comédien avait été contraint d'intégrer un centre de réadaptation fonctionnelle. Il est décédé à son domicile, entouré de l'amour de sa femme et son fils.