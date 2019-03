Muriel Robin, sa réponse musclée à Jean-Marie Bigard : "Nous ne sommes pas amis"

Suite à la polémique provoquée par sa blague sur le viol dans Touche pas à mon poste, Jean-Marie Bigard était revenu dans l'émission, le 5 mars 2019, pour se défendre. L'humoriste avait notamment expliqué, ému, qu'il s'était fâché avec une amie de trente-trois ans, Muriel Robin. Très engagée contre les violences faites aux femmes, Muriel Robin a tenu à lui répondre et elle ne mâche pas ses mots : "Jean-Marie ment quand il dit que nous sommes amis."

C'est sur son site que l'humoriste et militante répond à Jean-Marie Bigard. Sur leur amitié, elle révèle qu'ils ne se sont pas vus depuis vingt-trois ans. "Nous ne sommes pas du tout des 'amis', c'est faux, donc je ne le 'trahis' nullement. Cette nuance me semble importante." Et d'ajouter : "Étant très engagée auprès des femmes battues et violées, et recevant quotidiennement des témoignages de ces violences, je pense qu'on peut comprendre que, vis-à-vis de ces victimes, mon devoir était de signer une pétition qui dit qu'on ne peut pas rire du viol. Je l'assume donc totalement."

On ne peut pas rire du viol

Dans TPMP, Jean-Marie Bigard faisait un parallèle entre sa blague et le sketch de Muriel Robin dans laquelle une mère de famille s'étrangle d'apprendre que sa fille va épouser un noir. Ce parallèle n'amuse guère Muriel Robin : "Si on ne comprend pas que le personnage qui est montré du doigt et critiqué est la mère... je ne peux rien faire."

Muriel Robin poursuit en soulignant sa solidarité avec les autres militantes contre les violences faites aux femmes, notamment Eva Darlan qui avait appelé sur Facebook à ce que Bigard soit puni. "Je ne peux pas être en contact tous les jours avec des femmes maltraitées et ne pas signer la pétition du CSA. Ce sont elles qui pourraient me le reprocher et elles auraient raison." Elle regrette enfin la réaction de l'époux de Lola Marois qui a fait la sourde oreille : "Il aurait été tellement simple qu'il reconnaisse qu'il avait pu blesser et qu'il s'excuse. Au lieu de ça, il a choisi de défendre sa blague... C'est dommage ! Pardon mais je ne peux pas être de son côté."

En revanche, Muriel Robin se dit désolée des répercussions de cette triste polémique sur son collègue : "Voir pleurer Jean-Marie me touche car l'annulation de ses spectacles est grave et triste pour lui et son équipe (...) Ai-je besoin de dire que je ne soutiens pas, mais pas du tout, Jean-Marc Pastorino qui a pris cette décision." Ce dernier est le PDG de Var-Matin. Bigard devait être à l'affiche de la tournée d'été présentée par le quotidien et estime avoir été "viré comme une merde". Pastorino a répondu que rien n'avait pourtant été signé.

Une marche pour Julie Douib, 34 ans

Samedi, Muriel Robin faisait partie des 500 personnes qui ont marché en Seine-et-Marne en hommage à Julie Douib. Cette jeune mère de famille de 34 ans a été abattue par son compagnon en Corse - où se déroulait un autre défilé - contre lequel elle avait pourtant déposé de nombreuses plaintes. Cette disparition porte à 30 le nombre de femmes tuées par leur compagnon depuis le 1er janvier. "Il faut que lorsqu'une femme vient porter plainte, le cauchemar s'arrête, que tout soit mis en place et qu'elle soit enfin tranquille", ont martelé Muriel Robin et les militantes qui réclament des moyens financiers.