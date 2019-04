Mya-Lecia Naylor : Mort à seulement 16 ans de la jeune actrice anglaise

C'est la chaîne BBC qui a d'abord annoncé la nouvelle de la mort de Mya-Lecia Naylor, avant que la triste information ne soit confirmée par d'autres médias, ainsi que par des représentants de l'actrice. Pour l'heure, les causes de son décès n'ont pas été révélées.

La jeune comédienne est en réalité morte le dimanche 7 avril 2019 mais l'information n'a été relayée que dix jours plus tard et c'est l'agence en charge de sa carrière, A&J Management, qui a précisé la date du décès sans entrer dans les détails. "C'est avec une immense tristesse que nous devons annoncer que dimanche 7 avril, Mya-Lecia Naylor a tristement disparu", ont déclaré ses représentants, ajoutant qu'elle était "profondément douée" et qu'elle leur manquerait "grandement".

Les réactions se sont vite multipliées après cette annonce. Mya-Lecia Naylor avait notamment joué dans deux séries pour enfants : Millie Inbetween et Almost Never, diffusées sur CBBC. "Elle va nous manquer terriblement et nous sommes certains que vous vous joignez à nous pour envoyer à sa famille et à ses amis beaucoup d'amour", a déclaré la direction de la CBBC. Quant à Alice Webb, la directrice de la chaîne, elle a personnellement déclaré : "Elle a tellement brillé sur nos écrans dans Millie Inbetween et Almost Never qu'il est impensable qu'elle ne fasse plus partie de notre histoire. Elle était très populaire auprès de nos téléspectateurs, c'était une actrice très talentueuse, une danseuse et une chanteuse [elle était membre du groupe Angels N' Bandits, NDLR] et aussi un vrai modèle à suivre pour ses jeunes fans." Sa mort a aussi fait réagir sa partenaire dans Almost Never, l'actrice Emily Atack. "C'était une jeune fille superbe et talentueuse Je suis tellement choquée et triste", a-t-elle déclaré.

Mya-Lecia Naylor avait entamé sa carrière de comédienne en 2004 par un petit rôle dans la série culte Absolutely Fabulous. Au cinéma, on l'avait vue en 2012 dans le film Cloud Atlas et elle devait prochainement apparaître dans The Witcher.