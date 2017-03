Mylène Farmer ouvre le nouveau chapitre d'une longue amitié...

Débarqué sans ménagement d'Universal Music France l'année dernière, Pascal Nègre réalise là une très belle opération en s'occupant de Mylène Farmer, avec qui il a longtemps collaboré chez Universal. Depuis son départ forcé, le dénicheur de talents travaille avec d'autres grands noms de la chanson française tels que Marc Lavoine, Matthieu Chédid mais aussi Julien Clerc.

De son côté, Mylène Farmer proposera très prochainement son onzième album studio. Celle qui a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde n'a plus rien publié depuis son album Interstellaires, sorti il y a deux ans. L'opus, mené par le titre Stolen Car, interprété en duo avec Sting et produit par The Avener, s'était classé directement en pole position des ventes. Présenté comme "un lumineux big bang dans l'univers de la chanteuse", il s'était rapidement retrouvé certifié triple disque de platine en France.

Olivia Maunoury