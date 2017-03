Mylène Farmer met fin à une relation longue de trente ans...

Bonne nouvelle pour tous les fans de Mylène Farmer. Le journal Le Parisien, en kiosques ce jeudi 16 mars, annonce la sortie du onzième album studio de la flamboyante rousse. À 55 ans, l'ancienne protégée de Laurent Boutonnat n'a naturellement laissé filtrer aucun indice quant à son prochain disque. En revanche, on apprend qu'il sortira cette fois chez Sony Music.

Après plus de trente années de bons et loyaux services, l'Innamoramento a finalement quitté sa maison de disque Universal ainsi que son label Polydor pour rejoindre la concurrence. Une nouvelle recrue de taille pour le géant de l'industrie qui produit aussi, entre autres, Céline Dion, Francis Cabrel, Jain ou encore Julien Doré, Maître Gims et son acolyte Black M.

Mylène Farmer, qui a vendu plus de 30 millions de disques dans le monde, n'a plus rien publié depuis son album Interstellaires, sorti il y a deux ans. L'opus, mené par le titre Stolen Car, interprété en duo avec Sting et produit par The Avener, s'était classé directement en pole position des ventes. Présenté comme "un lumineux big bang dans l'univers de la chanteuse", il s'était rapidement retrouvé certifié triple disque de platine en France.

Le même succès devrait sans doute être au rendez-vous pour le prochain album de Mylène Farmer. Elle signera là son grand retour sur le devant de la scène, que ses fans attendent d'ores et déjà de pied ferme.

Coline Chavaroche