Mylène Farmer : Une mère face à l'horreur pour ses filles...

Si ces clips sont souvent des merveilles d'un point de vue cinématographique, l'histoire d'amour entre Mylène Farmer et le 7e art n'a pas duré. Pourtant, 24 ans après l'échec de sa première expérience dans le genre (Giorgino, de son compagnon de l'époque Laurent Boutonnat, sorti en 1994), l'iconique chanteuse franco-canadienne retente l'aventure et sera bel et bien à l'affiche d'un long métrage en 2018.

Intitulé Ghostland, ce film d'horreur sortira sous la bannière de Mars Films le 14 mars prochain, et une première image vient d'être dévoilée ! De nombreux fans pensaient que le projet, annoncé en mai 2016 en marge du Festival de Cannes, était mort puisque plus personne n'en avait de nouvelles. Mais à l'instar de Mylène et sa légendaire discrétion, le film a bien été tourné et mis en boîte.

Réalisé par Pascal Laugier (qui a dirigé Jessica Biel dans The Secret ou bien Virginie Ledoyen dans Saint Ange), Ghostland est une production américaine dont Mylène Farmer est la vedette, aux côtés de Crystal Reed (Gotham) et Anastasia Philips (Skins US). L'histoire : Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d'une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit cauchemardesque. Tandis que Beth devient une auteur renommée spécialisée dans la littérature horrifique, Vera s'enlise dans une paranoïa destructrice. Seize ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline n'ont jamais quittée. Des évènements étranges vont alors commencer à se produire...