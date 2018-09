Nabilla : Blond platine, elle charme les internautes

"Changement capillaire imminent !!!" C'est de cette manière que Nabilla est apparue sur Twitter, jeudi 6 septembre 2018. La it girl de 26 ans a en effet teasé une métamorphose radicale, et le moins que l'on puisse dire est que le résultat n'est pas décevant. L'ancienne starlette brune a désormais viré au blond platine, une couleur pétillante qu'elle n'avait encore jamais essayé, elle qui est adepte des changements de look.

Ainsi, sur Instagram, Nabilla a dévoilé son dernier shooting photo pour lequel sa coupe au carré était la vraie star de l'objectif. La fiancée de Thomas Vergara a opéré là un coup de folie qui a séduit les internautes. Ces derniers se sont empressés de réagir.

Pour ceux en revanche qui n'apprécieraient pas cette transformation, qu'ils se rassurent. Il s'agit en réalité d'une perruque GlamLace qui lui a été posée par le coiffeur Kenzo Hairstyle. Nabilla devrait donc très bientôt retrouver sa couleur naturelle qui lui va tout aussi bien.