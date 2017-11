Nabilla méconnaissable pour Halloween : Son déguisement fait l'unanimité !

Mardi 31 décembre 2017, comme chaque année, les stars fêtaient Halloween. Pour l'occasion, chacune opte pour un déguisement des plus effrayants. De son côté, Nabilla joue parfaitement le jeu. En effet, comme en témoignent les photos publiées via son compte Instagram, l'amoureuse de Thomas Vergara apparaît méconnaissable.

La jolie brunette de 25 ans se dévoile en momie diablement sexy. Et si son corps est enroulé dans des bandes de tissu vieilli, côté maquillage, Nabilla opte pour un rouge à lèvres noir, un smoky eye et quelques touches de poudre d'or. Un déguisement qui fait l'unanimité. "Trop belle", "Oh mais j'adore le look", "Ça te va super bien Nabilla comme ça, au top", "Ton make up est vraiment original, j'aime trop", peut-on lire en commentaires.