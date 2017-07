Vendredi 30 juin, après Ninja Warrior 2, les téléspectateurs de TF1 avaient rendez-vous avec un nouveau numéro de Vendredi tout est permis présenté par Arthur. Lors de ce rendez-vous de divertissement, Bruno Guillon, Arnaud Tsamère, Verino, Issa Doumbia, Natoo, Vitaa et Nabilla ont fait de leur mieux pour nous distraire.

Aussi, pour sa toute première participation au programme, Nabilla (25 ans) a séduit tout le monde. Que ce soit grâce à sa plastique de rêve (bien entendu !) ou bien grâce à son humour et à son autodérision à toute épreuve, la petite amie de Thomas Vergara n'a pas manqué de marquer les esprits à de multiples reprises.

La palme revenant à sa présentation de la météo ! En effet, alors qu'il lui était demandé de présenter un bulletin à l'aide d'un texte (à trous !) diffusé sur un prompteur, Nabilla a eu quelques difficultés à trouver des mots commençant par la lettre F ("Filosophique" n'ayant par exemple pas convaincu...) et à savoir où se situe le Nord-Pas-de-Calais !

Côté audiences, ce numéro inédit de Vendredi tout est permis a fait un véritable carton. Malgré sa programmation tardive, l'émission d'Arthur a rassemblé 1,4 million de téléspectateurs, soit 21% du public mais également 36% des 15-24 ans et 29% des femmes responsables des achats. "Encore un carton pour VTEP avec 1,4 million d'insomniaques ! Bravo aux artistes et aux nouvelles Natoo et Nabilla !", a commenté Arthur ce 1er juillet 2017.

Retrouvez la météo de Nabilla dans notre player vidéo !