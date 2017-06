Ninja Warrior : Alicia Aylies (Miss France 2017) en larmes après son échec

Ninja Warrior largement leader

Pour son grand retour, le parcours des héros a attiré les téléspectateurs. Ninja Warrior a rassemblé a réuni 4 744 000 téléspectateurs, soit 25,6% de part de marché. L'an dernier, le premier épisode de l'émission de TF1 avait rassemblé 5 millions de personnes et 26% du public.

Et ce soir, Fort Boyard

Alicia Aylies n'en a pas fini avec le sport et les épreuves. Miss France 2017 sera ce soir sur France 2 pour le grand retour du jeu de l'été, Fort Boyard. Mobilisée pour l'association Imag'In, la jolie brune retrouvera l'humoriste Artus, l'animateur télé Vincent Lagaf, Kamel Le Magicien, l'humoriste et comédien Cartman et la chanteuse Vitaa. "Après le parcours des héros #NinjaWarrior, Alicia Aylies affrontera le fort demain soir dans #FortBoyard #MissFrance #Défi #Compétitrice", est-il annoncé sur le compte Twitter Miss France.