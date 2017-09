Nadège Beausson-Diagne : Robe de mariée, baiser... Les coulisses de son mariage

Le 9 septembre, à la mairie du 19e arrondissement de Paris, Nadège Beausson-Diagne a dit oui à son compagnon, le musicien Geoffroy Jeff Tekeyan. Une cérémonie qui s'est déroulée devant la famille et les proches du couple, notamment des acteurs de Plus belle la vie, série dans laquelle madame a joué. Dix jours après l'heureux événement, l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste a dévoilé à quoi ressemblait sa robe de mariée.

Sur Instagram, la pétillante comédienne de 41 ans a publié un cliché d'elle prenant la pose avec son mari, moulée dans une longue robe blanche lumineuse. Une création signée Angélique Godey. L'homme de sa vie, vêtu en bleu, portait pour sa part un costume Hugo Boss.

"Aujourd'hui je vous présente ma robe de mariée pour la mairie d une styliste exceptionnelle une petite fée @angeliquegodey mon mari est habillé en costume @hugoboss. Coiffure @chrisnael tresses @ally_c_hair_institute_ et Make Up @malkabraunmakeupartist. Les bijoux sont de #ngonecreationofficiel @ngone.creations. Belle journée ! Vive toujours et encore l'amour", a-t-elle commenté.