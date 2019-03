Nadège Lacroix en couple: Son grand projet avec celui qui la "rend plus femme"

Nadège Lacroix n'a jamais eu beaucoup de chance en amour. "Il était de dix ans mon aîné (...). J'aurais été capable de tout pour lui, mais il s'est révélé être un pervers narcissique qui m'a coupée de tout mon entourage et qui a fini par devenir violent verbalement et physiquement. J'ai mis un an et demi à m'en séparer, c'était très dur", confiait-elle notamment à nos confrères de Public en décembre 2017. Ses histoires d'amour avec l'ex-candidat de Secret Story Nicolas ou Gabano (Les Princes de l'amour) ont aussi été des échecs. Fort heureusement, la Suissesse de 32 ans a, semble-t-il, trouvé chaussure à son pied.

Depuis deux mois, Nadège Lacroix est en couple avec Stefano, un entrepreneur genevois de 35 ans. Et tout se passe très bien, ainsi que l'a confié la gagnante de Secret Story 6 à nos confrères de 20 Minutes : "Je crois beaucoup en notre histoire. Ça sera ma plus belle histoire d'amour. En tout cas, je l'espère. (...) Cette relation me fait grandir, m'assagit, me rend plus sûre de moi. Stefano me rend plus femme et j'aime ça. Je n'ai aucune envie de revenir en arrière." Son compagnon est sur la même longueur d'onde, le couple a donc pris la décision d'emménager ensemble.

Mais hors de question d'aller trop vite en besogne : "N'allons pas trop vite ! Ça fait des années que je suis célibataire et que je ne tombe que sur des mecs qui ne sont... pas comme Stefano. Habiter ensemble, c'est une première étape, on verra s'il me supporte." En habitant avec elle, Stefano sera davantage exposé sur ses réseaux sociaux. S'il a eu beaucoup de mal au début, le beau brun a fini par s'habituer : "C'était un peu bizarre pour moi au début, mais avec le temps, je trouve ça drôle. Ça ne me dérange pas."

À noter que Nadège Lacroix s'est lancée dans le one-woman show avec Michto michtonnée. Le synopsis : "La michto-michtonnée est un one-woman show qui parle de l'histoire d'une fille de télé-réalité. Certains diront que c'est une bimbo, d'autres une écervelée, mais elle se considère plutôt comme une Bridget Jones qui n'a pas de chance en amour... Vraie ou fausse matérialiste, elle préfère prendre au second degré les clichés et les critiques."