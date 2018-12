Nagui en manque de Marie-Christine ? "Il y avait un vrai attachement entre nous"

Lundi 3 décembre, après 213 victoires, cinq défaites et 196 900 euros de gains, Marie-Christine a cédé sa place de championne dans Tout le monde veut prendre sa place (France 2). La candidate qui a obtenu le record mondial de longévité dans un jeu télévisé – record détenu auparavant par Christian Quesada (Les Douze coups de midi) – a eu le temps de sympathiser avec le présentateur du programme, Nagui. Celui-ci a d'ailleurs réagi au départ de la challengeuse pour Télé Star.

Le site n'a pas hésité a demandé au présentateur de 57 ans si Marie-Christine ne lui manquait pas trop et la réponse ne s'est pas fait attendre : "Non, car nous nous sommes encore parlé au téléphone il y a quelque temps. C'est vrai qu'il y avait un vrai attachement entre nous et que j'étais ému quand elle est partie. Elle est passée par des épreuves dans sa vie qui font qu'elle s'est construite et qu'elle possède beaucoup d'humilité. Ce qu'elle a vécu en banlieue avec un mari qui s'appelle Mohamed n'a pas dû être simple non plus."

L'animateur a même eu la chance de rencontrer le mari et les enfants de Marie-Christine puisqu'ils sont venus sur les tournages. "On voyait une famille unie, extrêmement polie et touchante. Sans aucun moment d'arrogance ni de suffisance. J'ai beaucoup aimé", commente Nagui.

Il y a quelques jours, à TVMag, c'est la candidate qui parlait de ses rapports avec l'animateur : "On passe beaucoup de temps ensemble. Il m'a dit un jour pour plaisanter qu'il me voyait plus souvent que sa femme ! C'est vrai, à un moment, je le voyais plus que mon mari."

Qui sait, ces deux-là se recroiseront peut-être si France 2 décide un jour de faire un numéro spécial champions de Tout le monde veut prendre sa place.