Nagui : Mal à l'aise de l'hommage rendu à Johnny Hallyday par Télérama...

Après la mort de Johnny Hallyday, la presse rend hommage à l'artiste, emporté d'un cancer du poumon à 74 ans. Plusieurs magazines ont fait leur couverture avec le chanteur, y compris Télérama dans un hors-série (en kiosques samedi 9 décembre). Le choix de la photo d'illustration a déplu à certains internautes, y compris à l'animateur Nagui.

Sur Twitter, réseau social numéro 1 pour toutes sortes de polémiques, l'animateur de Taratata et N'oubliez pas les paroles, a partagé la couverture du hors-série de Télérama, sur laquelle on peut voir un Johnny Hallyday tout jeune fumant une cigarette. "La dernière idole Johnny", a titré le pointu magazine. L'animateur de France 2 s'est interrogé sur ce choix iconographique. "Pourquoi @Telerama met en couverture Johnny qui fume alors qu'il est mort d'un cancer des poumons ?", a-t-il tweeté. Et d'ajouter, à un internaute qui lui faisait remarquer qu'une autre photo n'aurait pas empêché qu'il soit quand même mort du tabac, qu'il était dérangé par ce manque de "délicatesse". Un avis partagé par d'autres internautes même si de très nombreux fans de Johnny lui ont répondu que la cigarette faisait aussi partie du personne et de ses excès.