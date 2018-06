Natacha Régnier et Vincent Dedienne admiratifs chez Agnès B

C'est à sa boutique de la rue Dieu, dans le 10e arrondissement de la capitale, que la marque Agnès B organisait son défilé à 12 heures. La maison a présenté, comme Dior avant elle, sa collection Homme Printemps-Eté 2019 et on a pu voir quelques personnalités.

À lire aussi Fashion Week : Louise Bourgoin admire Conchita Wurst chez Gaultier

Il fallait ainsi compter sur la présence de la comédienne Natacha Régnier, du journaliste Augustin Trapenard, du comédien et humoriste (qui officie sur scène et dans Quotidien sur TMC) Vincent Dedienne ou encore la jeune actrice Daphné Patakia au bras de son compagnon Corentin Fila, l'actrice Diane Rouxel (actuellement à l'affiche du film Volontaire), le jeune comédien Rod Paradot, l'actrice Dinara Droukarova, Xam Hurricane (The Voice 7)...

Depuis le 19 juin et jusqu'à ce dimanche 24, les plus prestigieuses maisons ont présenté leurs collections de prêt-à-porter et nul doute que les messieurs sauront y piocher quelques jolis pièces...

Thomas Montet