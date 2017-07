Natalie Portman : Craquante égérie Dior à la conquête de l'Asie

Dior mène actuellement une tournée en Asie, baptisée "Dior For Love" ! Elle a commencé ce mercredi 19 juillet à Tokyo, où la prestigieuse enseigne a célébré la sortie du nouveau parfum Miss Dior et d'un rouge à lèvres Rouge Dior. L'ambassadrice de Miss Dior, Natalie Portman, était de la partie. La comédienne de 36 ans portait pour l'occasion une robe rouge Christian Dior issue de la collection croisière 2018.

Avant de poser ses valises à Tokyo, Natalie Portman était à Montauroux, près de Cannes, et à Paris, pour trois grands rendez-vous Dior. Le premier s'est déroulé en marge du 70e Festival de Cannes. Les deux suivants ont eu lieu au cours de la Fashion Week Haute Couture, un événement dont Christian Dior a profité pour dévoiler sa collection Haute Couture automne-hiver 2017-2018 et inaugurer l'exposition "Christian Dior, Couturier Du Rêve" au musée des Arts Décoratifs.

Côté ciné, Natalie Portman a trois films en post-production. L'épouse de Benjamin Millepied et maman de deux enfants (Aleph et Amalia, 6 ans et 5 mois) partagera notamment l'affiche de The Death and Life of John F. Donovan, une réalisation de Xavier Dolan, avec Jessica Chastain et Kit Harrington.