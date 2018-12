Natalie Portman recadrée par Jessica Simpson : leur improbable brouille

Jessica Simpson sort les griffes. Mardi 5 décembre 2018, l'actrice, chanteuse et femme d'affaires s'est saisie de son compte Instagram pour s'adresser à Natalie Portman. Lors d'une récente interview pour USA Today, l'actrice de 37 ans (en promotion pour le film Vox Lux) s'était remémoré la fois où elle avait vu Jessica Simpson mise en avant d'une façon étonnante dans les médias. "Je me souviens que j'étais adolescente, et Jessica Simpson se tenait sur la couverture d'un magazine disant 'je suis vierge' tout en portant un bikini, et j'étais perplexe. Je ne comprenais pas le message qu'on essayait de me renvoyer en tant que femme, en tant que fille", a-t-elle confié.

Des déclarations qui ont fait bondir la principale intéressée. Sur Instagram, Jessica Simpson (qui attend actuellement son troisième enfant, une petite fille) a fait part de sa colère et de sa déception. "Natalie Portman, j'ai été déçue, ce matin, de lire que je t'ai rendue 'perplexe' en portant un bikini sur une photo d'un magazine prise quand j'étais encore vierge, en 1999. En tant que personnalités publiques, nous savons toutes deux que notre image n'est pas entièrement sous notre contrôle. J'ai toutefois appris à être moi-même et à honorer les différentes façons dont les femmes s'expriment. C'est pourquoi je croyais alors – et je crois toujours – qu'être sexy en bikini et être fière de son corps ne signifie pas vouloir avoir des relations sexuelles. (...) J'ai pris l'habitude de ne pas humilier d'autres femmes pour leurs choix. En cette ère de Time's Up et de l'excellent travail que tu as accompli pour les femmes, je t'encourage à faire de même", a écrit la star de 38 ans.