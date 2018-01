Nathalie Delon : "Quand j'ai quitté Alain, j'ai tout laissé derrière moi"

À 82 ans, Alain Delon est la vedette d'un nouvel hors série du magazine Paris Match. L'acteur s'y confie notamment en assurant qu'il "quittera ce monde sans regrets" et clame qu'il "hait cette époque". Plusieurs de ses proches, dont ses enfants, ont participé à ce numéro. Nathalie, qui fut la seule femme à l'avoir épousé, répond notamment aux questions du magazine.

Elle raconte notamment leur première rencontre en 1963, son premier tournage en tant qu'actrice face à lui (dans Le Samouraï de Melville) et parle de sa relation amoureuse de manière touchante et sincère. "Nous vivions alors notre histoire au jour le jour, mais quand nous sommes rentrés à Paris, je me suis rendu compte que j'étais vraiment amoureuse de lui", déclare Nathalie en replongeant dans ses souvenirs de La Tulipe noire. Mais le tableau n'est pas tout rose. "Entre-temps, j'ai découvert ses liens avec Romy. J'ai dit à Alain que je l'aimais trop pour le partager et que le mieux serait que l'on retourne chacun vivre sa vie. Il a choisi. Le jour même où Romy arrivait à Paris, nous sommes partis au Mexique. Il lui a laissé une lettre et des roses, assure-t-elle. Alain ne me parlait jamais d'elle mais je voyais de temps en temps une ombre de tristesse passer dans son regard."

La vérité, c'est qu'on s'aimait à la folie

Elle évoque un homme "assez brut de décoffrage mais très cool, très mignon" lorsqu'il était jeune, un artiste adulé qui "s'offrait aux gens avec bonheur", chose "qu'il fait toujours d'ailleurs". "Mais plus que tout, Alain aime qu'on l'aime", reconnaît-elle. De toutes les conquêtes d'Alain Delon, Nathalie fut la seule à avoir la chance de passer la bague au doigt à l'acteur du Guépard. Elle en rit en affirmant ironiquement que "l'expérience a été assez traumatisante pour qu'il n'ait pas eu envie de recommencer". "La vérité, c'est qu'on s'aimait à la folie. Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais encore mariée", se remémore-t-elle, en soulignant qu'elle était maman d'une petite fille de 1 an et demi à l'époque et que son mari d'alors avait réussi à en obtenir la garde en agitant un constat d'adultère.

Et puis vint Anthony, l'autre lien qui unit encore et toujours Alain et Nathalie. "Alain était fou de joie d'avoir un garçon" dit-elle. Mais quelques mois après la naissance, leur couple s'érode. Et la séparation survient parce que Delon vient de rencontrer Darc, l'autre grand amour de sa vie. "Quand je l'ai quitté, j'ai tout laissé derrière moi. Je suis partie avec mon fils et ma gouvernante, c'est tout", certifie Nathalie, ajoutant qu'à 14 ans, Anthony avait demandé à aller vivre chez son père. "C'est à cette époque que j'ai décidé de m'installer aux États-Unis où j'ai passé près de trente ans. Deux ans plus tard, Anthony a demandé à revenir avec moi", affirme-t-elle, en précisant qu'ils ont, elle et Alain, "recommencé à se fréquenter régulièrement il y a trois ans", "pour qu'il connaisse mieux les filles d'Anthony, Loup et Liv". Et c'est lors de son opération de la tête l'été dernier qu'ils se sont "vraiment retrouvés" puisque Nathalie était à son chevet avec Anouchka, la fille d'Alain Delon.

Interview à retrouver en intégralité dans le hors série de Paris Match, actuellement en kiosques.