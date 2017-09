Nathalie Kosciusko-Morizet : Son agresseur condamné, sa peine allégée !

Un peu moins de deux mois après son jugement au tribunal correctionnel de Paris, Vincent Debraize, maire sans-étiquette de Champignol, a été sanctionné par la justice dans l'affaire qui l'oppose à Nathalie Kosciusko-Morizet. Accusé d'agression, il a été condamné ce 7 septembre 2017.

Alors qu'une condamnation à une peine de quatre mois de prison avec sursis et une amende 1 500 euros avaient été réclamées lors du jugement le 11 juillet dernier, la sentence est finalement un peu plus clémente. Vincent Debraize n'a écopé que de trois mois de prison avec sursis et de 1 000 euros d'amende pour l'agression de l'ex-députée Nathalie Kosciusko-Morizet (Les Républicains). L'avocat du prévenu avait demandé la relaxe alors que les avocats de NKM espéraient pour leur cliente un dédommagement de 5 000 euros.

Vincent Debraize avait agressé Nathalie Kosciusko-Morizet sur un marché du 5e arrondissement de Paris le 15 juin dernier alors qu'elle faisait campagne pour les élections législatives. L'ex-députée et ex-ministre, qui avait été brièvement hospitalisée, avait finalement été battue au second tour par son rival de La République en marche, Gilles Le Gendre.

