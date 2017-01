Nathalie (La Villa des coeurs brisés 2) a failli être virée de l'émission...

Nathalie, révélée par Secret Story 8 et plus récemment passée par Les Anges 7 (NRJ12) et La Villa des coeurs brisés 2 (NT1), est une des personnalités les plus attachantes de la télé-réalité. Cependant, malgré son tempérament très sociable, la jolie quadra a récemment avoué qu'elle avait bien failli être virée par la production de La Villa des coeurs brisés 2 !

C'est lors d'une interview accordée à Sam Zirah que l'ex-petite amie de Vivian a raconté sa petite mésaventure. Tout a commencé alors qu'elle était sortie de son "statut" de candidate pour mettre en garde Florian et Fidji contre leur possible élimination du programme... En effet, la production de La Villa soupçonnait le duo de mentir et de s'être mis en couple avant l'aventure. "Je voyais que tout le monde était contre Florian et Fidji. Je les ai prévenus qu'ils n'allaient pas tarder à partir, qu'il fallait qu'ils discutent avec la production, qu'ils parlent de leur histoire et qu'ils soient honnêtes (...) Fidji est restée sur ses positions, c'est à dire qu'elle n'était pas en couple avec Florian et qu'elle était honnête", a tout d'abord expliqué Nathalie, qui croit en cette version.

Et la célèbre cougar de poursuivre, sur ce qui aurait bien pu provoquer sa sortie : "J'ai failli perdre ma place dans cette aventure car à un moment donné je me suis mise avec eux et ça n'a pas plu à certaines personnes, pas forcément côté candidats. J'ai failli perdre ma place parce que j'ai dit qu'il fallait qu'ils parlent à la production, que leur place était en jeu et j'aurais dû me taire, j'aurais pas dû me mêler de cette histoire. A trop vouloir se mêler, on peut se causer du tort. C'est vrai que j'ai failli partir de cette aventure par rapport à eux (...) C'est ou tu es candidat ou tu es côté prod, mais tu peux pas être des deux côtés en même temps !"