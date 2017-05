Nathalie Saint-Cricq : Risée des réseaux sociaux pendant le débat du second tour

Mercredi 3 mai 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affrontaient lors d'un débat chaotique à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle et alors que le vote aura lieu le dimanche 7 mai. Sur le plateau, les deux candidats étaient encadrés par les journalistes Christophe Jakubyszyn (TF1) et Nathalie Saint-Cricq (France 2). Cette dernière a souffert le martyre est cela s'est vu...

Sur Twitter, les internautes se sont une fois encore montrés créatifs, drôles et parfois sans pitié envers les candidats certes, mais aussi et surtout envers les journalistes, pas vraiment habitués à cet exercice difficile et qui ont été totalement débordés... Nathalie Saint-Cricq a particulièrement amusé la Toile en raison de ses tentatives ratées pour obtenir le silence de l'un ou l'autre, pour prendre la parole ou la couper mais aussi pour ses multiples grimaces dont une, laissant transparaître une forme d'abandon.

"C'est quand je suis sortie du plateau que j'ai réalisé la violence. Mon entourage était choqué. Quand j'ai revu les images sur LCI à 2 heures du matin aussi...", a déclaré Nathalie Saint-Cricq selon TVmag. Et d'ajouter, concernant l'image qu'elle a renvoyée aux gens : "En 2012, on avait comparé la présentation de Laurence Ferrari et David Pujadas à un film muet, alors.."