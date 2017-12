Naya Rivera (Glee) : Après l'arrestation, le divorce... pour de bon ?

Les demandes de divorce n'ont plus de secret pour Naya Rivera. Pour la deuxième fois en l'espace de quelques semaines seulement, l'actrice américaine de 30 ans connue pour son rôle de Santana dans la série Glee met fin à son mariage avec Ryan Keith Dorsey, 34 ans. Le couple était uni depuis trois ans.

Quelques jours après son arrestation pour violences conjugales, Naya Rivera invoque des différends irréconciliables comme le rapporte TMZ. Dans les documents remplis par l'avocate des stars Laura Wasser, notamment embauchée par Angelina Jolie pour son divorce avec Brad Pitt, on apprend que Naya Rivera demande la garde conjointe de son fils de 2 ans, Josey. Lors de sa première demande formulée en novembre dernier, l'actrice réclamait sa garde avec un droit de visite pour le papa. Contre toute attente, la dissolution du mariage n'était finalement plus d'actualité quelques jours plus tard. "Ils veulent faire en sorte que ça marche pour le bien de leur fils", avait commenté une source à E! News lors de l'annonce. Une volonté largement remise en question le 25 novembre dernier.

Alors qu'elle se trouvait à Chesapeake, d'où est originaire Ryan Dorsey, avec leur fils, Naya Rivera a dérapé en s'en prenant violemment à son futur ex-mari. Hors de contrôle, la jeune maman "l'a frappé au visage et à la lèvre alors qu'ils étaient en balade avec leur enfant", comme le rapportait une journaliste locale de la chaîne WCHS. Cette même journaliste avait publié une photo et une vidéo de Naya Rivera conduite au commissariat de Kanawha. Filmée menottes aux poignets, l'actrice avait été priée de confirmer son identité avant d'être libérée et ramenée par son beau-père après le versement d'une caution de 1000 dollars.

Selon plusieurs sources mentionnées par TMZ, ce dérapage n'était pas le premier pour le couple tumultueux. Naya Rivera avait précédemment sollicité l'aide de la police à trois reprises.

Naya Rivera et Ryan Dorsey se sont rencontrés en 2010. Ils se sont séparés avant de se retrouver après la rupture de l'actrice avec le rappeur Big Sean et l'annulation de leurs fiançailles. Rabibochés en 2014, les deux acteurs n'avaient pas tardé à se marier. Naya Rivera n'était pourtant séparée que depuis trois mois de Big Sean.