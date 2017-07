Nehuda et Ricardo de retour sur les réseaux sociaux : les internautes choqués

Nehuda et Ricardo reprennent leur vie en main, ce qui n'est visiblement pas du goût de tout le monde. Il y a trois semaines, le couple qui s'est fait connaître grâce à la télé-réalité (notamment les Anges) a été soupçonné de maltraitance à l'encontre de sa fille Laïa (4 mois). Le bébé a reçu un téléphone dans le visage et a été hospitalisé suite à une fracture et des ecchymoses. Si Nehuda a récupéré la garde de son bébé, Ricardo est mis en examen pour "violences volontaires contre mineur de 15 ans" et ne peut voir Laïa qu'en présence d'un tiers. Une terrible situation qu'ils tentent à présent d'oublier.

Ce week-end, les amoureux ont ainsi fait leur grand retour sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat, la jeune femme de 25 ans a par exemple posté une courte vidéo mettant en avant son décolleté. Son compagnon a, pour sa part, partagé sa virée shopping de luxe chez Louis Vuitton. Une légèreté qui a largement été critiquée par les internautes, encore choqués par l'affaire.

Sur Twitter, les commentaires négatifs ont donc été nombreux. "La meuf c'est une mère de famille et le 1er snap qu'elle met depuis l'histoire c'est son décolleté", a par exemple écrit une internaute. Cette dernière a aussi clashé le père de famille en repostant des photos de sa séance shopping et en soulignant que Ricardo avait déclaré économiser de l'argent pour leur fille, dans un récent entretien.