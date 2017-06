Nekfeu amoureux ? Il craque pour une jolie actrice française !

Le beau Nekfeu aurait-il quitté le marché des célibataires en catimini ? C'est ce qu'il laisse croire sur les réseaux sociaux et notamment Instagram. Son comportement, plutôt inhabituel à en croire ses fans les plus observateurs, laisse à penser que Nekfeu serait en couple et qu'il a au moins craqué pour une jolie comédienne loin d'être méconnue...

À l'instar de son pote de L'Entourage Doums, papa d'un petit garçon avec Adèle Exarchopoulos, Ken Samaras en pince pour une actrice de la nouvelle génération, Karidja Touré. Les cinéphiles et le public la connaissent pour sa touchante prestation dans Bande de filles (2014), film de Céline Sciamma qui l'avait propulsée sur la scène française. Elle est aujourd'hui à l'affiche de Ce qui nous lie, le dernier Cédric Klapisch, et bientôt dans La Colle, une comédie d'Alexandre Castagnetti.

Le rapport avec Nekfeu ? Eh bien, à chaque fois que la belle de 23 ans poste une photo sur Instagram, le rappeur parisien like (aime) et commente à gogo, comme sur le dernier cliché de l'actrice posant sur la terrasse du Publicis avec vue sur l'Arc de Triomphe et sur fond de coucher de soleil. "Magnifique", écrit-il en toute simplicité à destination de Karidja – qui est jurée au Champs-Élysées Film Festival. En soit, complimenter une jolie femme ou une amie n'a rien de surprenant. Sauf que Nekfeu ne le fait jamais, et surtout pas de manière aussi répétitive. "Mais Nekfeu, il kiffe la petite Karidja Touré ou c'est comment ? Il commente toutes ses photos telle une groupie", note une internaute amusée et retweetée plus de 400 fois grâce à cette analyse.