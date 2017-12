Nick Gordon : Que devient le responsable de la mort de Bobbi Kristina Brown ?

En novembre 2016, Nick Gordon était jugé "légalement responsable" de la mort de sa petite amie Bobbi Kristina Brown, sommé de verser 36 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de la victime. La fille de Whitney Houston (disparue en 2012) et Bobby Brown était décédée en juillet 2015, six mois après avoir été retrouvée inconsciente dans la baignoire du domicile qu'elle partageait avec son compagnon. Par la suite, les résultats de l'autopsie avaient permis de mettre en évidence la présence de drogues dans le système de la jeune femme de 22 ans, morte noyée après une surdose. Pour la justice, il n'y avait aucun doute sur le fait que Nick Gordon est bien le coupable, lui qui aurait levé la main sur sa compagne avant de lui administrer un cocktail mortel.

Il poursuit son chemin dans la sobriété

Un an après avoir été reconnu responsable de ce décès, Nick Gordon continue de clamer son innocence. Contacté par le magazine Us Weekly, l'avocat du jeune homme de 27 ans donne de ses nouvelles, assurant qu'il a changé de vie. Nick Gordon a quitté la Géorgie et vit désormais à Orlando (Floride) où "il travaille actuellement en tant que paysagiste". Autrefois accro à l'alcool et aux drogues, il serait également sobre et n'aurait plus touché aux substances depuis plusieurs mois. "Nick poursuit son chemin dans la sobriété et passe le plus clair de son temps avec sa famille ou à faire du sport", a déclaré le dénommé Joe Habachy.

Toujours en couple avec sa nouvelle petite amie, qu'il avait frappée en juin dernier

Peu de temps après son hallucinante interview dans l'émission Dr. Phil en mars 2015 où il était apparu hystérique dans un torrent de larmes pour évoquer la mort de Bobbi Kristina Brown, Nick Gordon avait fini par intégrer un centre spécialisé pour soigner ses démons. Mais cela n'avait pas suffi. En juin 2017, il avait été encore arrêté pour des faits de violences envers sa nouvelle petite amie, Laura Leal. Selon son avocat, le couple vit toujours ensemble et la plainte a été retirée. "Toutes les accusations ont été abandonnées", a ajouté Joe Habachy. En août, le quotidien The Atlanta Journal-Constitution avait effectivement annoncé dans ses colonnes que ce dossier avait finalement été clôturé après que Nick Gordon eut suivi des cours pour apprendre à maîtriser sa colère. Cela suffira-t-il ? On l'espère sincèrement.