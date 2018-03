Nick Gordon violent : Sa copine "mourra" comme la fille de Whitney Houston

Suspecté du meurtre de sa compagne Bobbi Kristina, décédée en 2015 à l'âge de 22 ans (des traces de coups avaient été décelées sur le corps de la jeune femme retrouvée inconsciente dans sa baignoire), Nick Gordon est de nouveau dans le radar de la justice après avoir levé la main sur sa nouvelle petite amie, Laura Leal.

Un an et demi après avoir été reconnu "légalement responsable" de la mort de la fille de Whitney Houston et Bobby Brown, sans qu'il ait toutefois été inculpé pour ses crimes supposés (une enquête est toujours en cours), le jeune homme de 27 ans a été arrêté le 10 mars 2018 après une violente dispute avec sa compagne. Arrivée au domicile de Nick Gordon à Seminole (Floride), la police a constaté sur place que Laura Leal présentait des blessures suspectes. L'ancien protégé de Whitney Houston, qui avait été recueilli par la star américaine comme son propre fils lorsqu'il était âgé de 12 ans, avait ainsi été incarcéré pour violences conjugales. Il sera prochainement convoqué devant le juge.

Quand la victime se dit bourreau

Quelques jours après les faits, le site TMZ révèle l'inquiétude de la famille de Laura Leal. Son entourage craint effectivement le pire, pensant que la jeune femme risque sa vie en continuant à fréquenter son bourreau. Selon eux, il ne fait aucun doute qu'elle connaîtra le même sort funeste que Bobbi Kristina Brown si elle reste avec Nick Gordon. "Elle veut que ce bâtard la tue", a froidement lancé une source. Âgée de 27 ans également, Laura Leal n'est visiblement pas près de quitter celui qui partage sa vie depuis un an, et ce malgré les faits qui lui sont reprochés. Bien au contraire.

Nos confrères américains rapportent qu'elle a ainsi rempli une demande officielle pour supplier le juge d'abandonner les charges qui pèsent contre son petit ami, minimisant les blessures qu'elle arborait au visage et s'attribuant toute la responsabilité de leur dernière dispute. En outre, Laura Leal assure qu'elle souffre de bipolarité et que tout était de sa faute. "Je demande de l'aide et je suis déterminée à prendre ce problème au sérieux car j'ai été diagnostiquée bipolaire. Il n'est pas à blâmer et il ne devrait pas subir les conséquences de mes actions", a-t-elle écrit dans une lettre adressée au juge. La justice devrait prochainement trancher...