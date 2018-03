Nick Gordon : L'ex de Bobbi Kristina de nouveau arrêté pour violences conjugales

Nouvelle arrestation – et pas des moindres – pour Nick Gordon. Samedi 10 mars 2018, l'homme de 27 ans a été appréhendé par les autorités de Seminole (Floride) après une violente altercation avec sa petite amie, Laura Leal. Selon un rapport de police, l'ex-petit ami de Bobbi Kristina Brown (la fille de Whitney Houston et Bobby Brown est décédée en 2015 sous ses coups) a affirmé que sa compagne lui avait "jeté une bouteille à la figure" et qu'elle lui avait "arraché [son] T-shirt", refusant par la suite de quitter sa résidence. "Il affirme qu'elle l'a attaqué sans raison et qu'elle était 'folle'", lit-on.

La version de Laura Leal diffère. La jeune femme de 26 ans assure que son petit ami a pété les plombs après qu'elle l'a récupéré d'une soirée alcoolisée passée dans un bar. Sur le chemin du retour, et alors que Laura Leal était au volant, Nick Gordon s'en serait violemment pris à elle, la frappant au visage "plusieurs fois", lui "tirant les cheveux" et la menaçant de saboter sa conduite pour provoquer une collision. Une fois rentré chez lui, le couple a "de nouveau eu une dispute verbale".

La victime refuse de porter plainte

Appelée sur les lieux, la police a constaté plusieurs marques visibles sur le visage de Laura Leal. Ces blessures, qui font office de preuve, ont poussé les agents à procéder à l'arrestation de Nick Gordon pour violences conjugales, "même si sa compagne a refusé de porter plainte". Embarqué au poste (où il a eu droit à un énième mug shot peu flatteur), il a passé la nuit derrière les barreaux. Sa caution a été fixée à 500 dollars et une audience devant le juge aura lieu le 6 avril prochain.

En juin dernier, Laura Leal avait déjà appelé la police après avoir été frappée par Nick Gordon. Mais la jeune femme avait fini par abandonner les poursuites. Le couple se fréquente depuis un an et avait emménagé ensemble quelques semaines après cette première altercation.