Whitney Houston : Le meurtrier de sa fille frappe encore

L'étau se resserre un peu plus autour de Nick Gordon. S'il avait été jugé "légalement responsable" de la mort de sa compagne Bobbi Kristina Brown en septembre 2016 (décédée en juillet 2015, la fille de Whitney Houston et Bobby Brown a été retrouvée noyée dans sa baignoire), le jeune homme de 27 ans n'a jamais été inculpé pour ses crimes et une enquête est toujours en cours dans l'État de Géorgie (où est morte Bobbi Kristina) pour tenter d'élucider l'affaire.

Selon TMZ, les dernières frasques de Nick Gordon attirent un peu plus l'attention des autorités, qui le surveillent désormais de très près. Les enquêteurs souhaiteraient connaître le véritable rôle qu'a eu Nick Gordon dans la mort de Bobbi Kristina, suspecté de meurtre alors qu'il a toujours plaidé l'accident. Mais son ultime arrestation pour violences conjugales ne devrait pas aller dans ce sens et appuyer un peu plus la théorie selon laquelle il aurait été un homme violent avec Bobbi Kristina.

Le 10 mars dernier, celui qui avait été recueilli à l'âge de 12 ans par Whitney Houston (mais qui n'a jamais été officiellement adopté par la chanteuse, contrairement aux rumeurs) avait été arrêté par la police de Seminole, en Floride, après une nouvelle altercation avec sa petite amie Laura Leal. Face aux policiers, la jeune femme – qui présentait des ecchymoses et une lèvre gonflée – a expliqué que son compagnon l'avait frappée à plusieurs reprises au visage lors d'une dispute. Problème, ce n'est pas la première fois que la police intervient pour séparer Nick Gordon et Laura Leal, la jeune femme de 27 ans ayant déjà accusé le jeune homme de violences conjugales en juin 2017.

Victime mais aussi témoin clé ?

À l'époque de cette première altercation très violente, Laura Leal avait déposé plainte, puis s'était rétractée quelques semaines plus tard pour se réconcilier avec Nick Gordon. Avant cela, la jeune femme avait été auditionnée par l'assistante du procureur en charge de sa plainte qui assure que Laura Leal avait "beaucoup de choses à dire" au sujet de Nick Gordon, rapporte TMZ. "Lors de sa déposition, Laura Leal était à deux doigts de leur révéler la vérité au sujet des circonstances autour de la mort de Bobbi Kristina", précisent nos confrères.

Avec la deuxième arrestation de Nick Gordon du 10 mars, tout porte donc à croire que la police devrait "parler à nouveau à Laura Leal" pour tenter d'en savoir plus sur le caractère violent de son conjoint. Ce qui pourrait aider les autorités "à clôturer le dossier sur Bobbi Kristina ou au contraire le réouvrir en grand", conclut TMZ. Affaire à suivre...