Nick Jonas et Priyanka Chopra, Maya Hawke... Stars radieuses au défilé Dior

Les yeux de la planète Mode sont encore rivés sur Paris ! Ce début de mois de juillet 2019 est marqué par celui d'une nouvelle Fashion Week consacrée aux collections Haute Couture. Nick Jonas, son épouse Priyanka Chopra et Natalia Vodianova ont découvert celle de Christian Dior...

Ce n'est plus au Musée Rodin, dans le 7e arrondissement, mais dans son propre atelier, situé au 30, avenue Montaigne dans le 8e arrondissement, que la maison Christian Dior a dévoilé sa nouvelle collection Haute Couture. Comme à chaque défilé de la marque, de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour voir la garde-robe conçue par Maria Grazia Chiuri. Parmi ces spectateurs stars, figuraient Nick Jonas et Priyanka Chopra.

Le couple vu le week-end dernier au mariage de Joe Jonas et Sophie Turner dans le sud de la France, sont montés à Paris pour assister à un des shows les plus attendus de cette Fashion Week. Nick et Priyanka se sont faufilés en coulisses à l'issue de l'événement, pour rencontrer et féliciter la directrice artistique de Dior, Maria Grazia Chiuri.

Comme eux, les actrices Elisabeth Moss (bientôt à l'affiche du film Les Baronnes), Shailene Woodley et la fille d'Uma Thurman et Ethan Hawke, Maya Hawke (20 ans), le top model Natalia Vodianova et la Française Camille Rowe étaient de la partie.