Sophie Turner et Joe Jonas : leur deuxième mariage célébré en France

Selon une source d'E! News, c'est en compagnie de son amie et demoiselle d'honneur Maisie Williams, sa partenaire dans la série Game of Thrones, que la mariée s'est préparée. "Sophie portait une robe longue en dentelle avec des manches. Elle avait les cheveux lâchés avec un voile et un maquillage léger (...). Joe et Sophie ont tous les deux pleuré en lisant leurs voeux. Tout le monde s'est levé pour applaudir et ils avaient de larges sourires en sortant en tant que mari et femme. C'était une cérémonie émouvante."