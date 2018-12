Nick Nolte, 77 ans : Sa fille Sophia, 11 ans, l'appelle "papy"

Son père ? Son grand-père ? Pour Sophia Lane Nolte, 11 ans, fille de Nick Nolte, 77 ans, à qui elle donne la réplique dans le film Head full of Honey, qui vient de sortir aux États-Unis, c'est à s'y méprendre ! Mais le vétéran hollywoodien nominé deux fois à l'Oscar du meilleur acteur (Le Prince des marées, Affliction) le prend bien...

Dans Head Full of Honey, remake par Til Schweiger de son propre film réalisé en Allemagne en 2014 (Honig im Kopf), Nick Nolte campe un veuf atteint par la maladie d'Alzheimer dont l'état se dégrade très visiblement. Et Sophia joue sa petite-fille, qui l'emmène, au prix de moult péripéties et l'arrachant à une fin en maison de repos, en voyage à Venise, là où le patriarche avait rencontré l'amour de sa vie.

Dans une interview qu'il vient d'accorder au New York Post, l'acteur américain a fait quelques confidences cocasses au sujet de cette collaboration avec sa fille, dont c'est le premier rôle au cinéma. Pour que cela arrive, il lui a fallu mener d'âpres négociations – quatre heures de discussion, assure-t-il – avec son épouse Clytie Lane, qui lui a donné deux enfants, Brawley, né en 1986, et Sophie, née vingt et un ans plus tard, en 2007. Til Schweiger, qui avait fait tourner sa propre fille, Emma Schweiger, dans la version originelle de son film (lui-même y tenait le rôle du fils du veuf), avait milité pour que la fille de Nick Nolte, qu'il avait déjà rencontrée, reprenne le rôle. "Alors il va falloir que vous parliez à sa mère et ça va durer une plombe", l'avait prévenu ce dernier.

Une fois le deal acquis, Nick Nolte n'était pas au bout de ses surprises. Interrogé sur le fait de voir sa fille jouer sa petite-fille à l'écran, l'acteur répond sans ambages : "Elle m'appelle papy, de toute façon ! Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a répondu : 'Parce que tu as deux fois l'âge des parents de mes copines !'"

Ce n'est toutefois pas la première fois que Nolte partage l'écran avec sa progéniture : Brawley, son grand garçon aujourd'hui âgé de 32 ans, incarnait en 1996 la version jeune de son personnage dans Mother Night.

Acteur total, qui aime disparaître au profit de l'histoire, Nick Nolte est attendu en 2019 dans le film d'action Angel Has Fallen aux côtés de Gerard Butler et Morgan Freeman. Il a reçu en novembre 2017 son étoile sur le Hollywood Walk of Fame, quelques mois après avoir été nominé au Golden Globe du meilleur acteur pour son rôle d'un ancien président des États-Unis faisant pénitence dans la série Graves, arrêtée après deux saisons. Matt Dillon, Emily Mortimer ou encore Jacqueline Bisset l'entourent dans Head Full of Honey.