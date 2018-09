Nico Rosberg : Doux baisers à Ibiza avec sa sublime femme Vivian

Il fait bon être un ancien champion de Formule 1 à la retraite. Retiré des circuits depuis 2016, année durant laquelle il a décroché son unique titre de champion du monde, Nico Rosberg se la coule douce. Comme tous les étés, l'Allemand de 33 ans a pris ses quartiers à Ibiza où l'ambiance est bien plus paisible depuis que la majeure partie des vacanciers sont retournés travailler.

L'ex-pilote a été repéré du côté de Formentera le 4 septembre 2018 où il a passé une journée romantique sur un bateau en compagnie de son épouse, Vivian Sobold. Alors que, pour leurs précédentes vacances aux Canaries, la sublime blonde arborait un joli ventre rond, puisqu'elle était enceinte de son deuxième enfant, plus aucune trace de cette grossesse. La jeune maman n'a pas perdu de temps pour retrouver sa belle silhouette. Une petite Naila a rejoint la famille en septembre 2017, faisant d'Alaïa (3 ans) une heureuse grande soeur. Aucune des deux filles du couple n'a été repérée sur le bateau, les jeunes parents profitant d'une journée en amoureux. Au programme de cette parenthèse idyllique, baignades, lecture, tendres étreintes et doux baisers.

Bien qu'à la retraite, Nico Rosberg n'en demeure pas mois intéressé par le championnat de F1 et ne manque pas de donner son avis. Il a récemment reproché à Sebastian Vettel ses nombreux écarts. ""On ne peut pas battre Lewis Hamilton au championnat en faisant autant d'erreurs", a prévenu l'ancien coureur de l'écurie Mercedes au micro de Sky Sports, pour qui il commente quelques grands prix. "Il doit donc régler ça, sinon ça ne se fera pas. Lewis est la référence. Il est sûrement au sommet de sa carrière, et tout va dans son sens."