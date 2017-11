Nicola Sirkis enterre Les Inrockuptibles et évoque son malaise envers Noir Désir

Le 3 novembre 2017, Indochine était l'invité de RFM pour la sortie de son nouvel album intitulé 13, disque de platine trois semaines après sa sortie début septembre. La station de radio vient de poster sur YouTube un extrait de cet entretien dans lequel Nicola Sirkis, chanteur et fondateur du groupe, évoque à la fois Bertrand Cantat et son aversion pour Les Inrockuptibles qui l'ont mis en couverture début octobre.

Nicola Sirkis se fait d'abord pas tendre avec la publication : "On n'a jamais fait la couverture des Inrockuptibles et j'espère jamais la faire. Pas parce qu'ils ont mis Bertrand Cantat en couverture, mais je trouve que ce journal-là a torpillé le rock français en général par son snobisme. (...) Ce journal représente 30 000 lecteurs, faut arrêter quoi." Indo et les médias, c'est aussi l'histoire d'un grand malentendu. Dans les années 1990, alors que le groupe continue de remplir les salles, il est invisible dans la presse, qui le boude. Il faut attendre les années 2000 pour que les journalistes daignent de nouveau écouter Indochine qui n'a jamais cessé de faire salle comble ni de vendre des disques. Une trajectoire pour le moins unique pour un groupe français qui remplit le Stade de France à la demande trente-six ans après sa création.

Tout de suite j'avais remarqué que dans ce groupe-là, il y avait un truc qui n'allait pas

Dans cet extrait, Sirkis (58 ans) partage son souvenir de Noir Désir et le malaise ressenti en rencontrant Cantat dans les années 1980 : "Nous on avait fait passer Noir Désir en première partie en 1986 au Zénith de Paris. On avait fait venir Les Innocents. Et tout de suite j'avais remarqué que dans ce groupe-là [Noir Désir], il y avait un truc qui n'allait pas parce qu'il n'y avait pas une sorte de convivialité. Alors ça n'a rien à voir avec la musique ou autre chose. Bon." Le chanteur évoque ensuite l'affaire Marie Trintignant et le retour en première ligne de Cantat avec un album solo attendu à la fin de l'année. Comme tout le monde, Nicola Sirkis se pose des questions : "Après, ce qui s'est passé, c'est une histoire extrêmement privée et extrêmement douloureuse. Quand on discute entre musiciens, on entend 'mais c'est normal, il est musicien'. D'un autre côté c'est compliqué, on va dire : un boulanger qui a tué sa femme et qui continue à faire du pain, il se fait applaudir par ses clients. Donc là, il y a un problème de décence." Dans un communiqué de presse, Les Inrockuptibles a défendu son interview mais avoué regretter son choix d'avoir mis Bertrand Cantat en couverture.

