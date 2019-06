Nicolas Cage marié quatre jours : le divorce a enfin été prononcé !

Nicolas Cage et sa quatrième épouse, Erika Koike, sont officiellement divorcés ! Leur mariage avait duré quatre jours - une mésaventure encore plus dure à avaler que celle qu'a vécue Ross dans Friends, arrivant à seulement trois mariages (et dont aucun n'avait duré si peu de temps).

Le divorce entre l'acteur et la jeune femme a été prononcé deux mois après la cérémonie, célébrée le 23 mars 2019 à Las Vegas. À l'époque, Nicolas Cage avait essayé de faire annuler cette union, clamant qu'il était "trop saoul" pour se marier. Selon les informations de TMZ.com, le divorce a été prononcé le 31 mai 2019. Erika Koike s'est ensuite opposée à l'annulation pure et simple du mariage, réclamant une importante somme d'argent à son époux de quelques jours. L'acteur de 55 ans n'a finalement pas eu gain de cause et a donc opté pour un arrangement à l'amiable, synonyme de divorce rapide.

Il n'est pas précisé si Erika Koike obtenu ce qu'elle voulait, soit une jolie pension alimentaire. La jeune femme affirme en effet que sa réputation a été entachée par Nicolas Cage et qu'elle a donc perdu des opportunités de carrière. Toujours selon nos confrères américains, elle explique que, deux semaines avant que son ex fasse la demande d'annulation, il l'avait contactée afin de régler les choses "de la meilleure manière possible". Ils n'avaient passé qu'une seule petite année ensemble avant de se marier à Vegas.