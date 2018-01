Nicolas Sarkozy et Giulia : Câlin tendre sous le regard fier de Carla Bruni

Le 21 octobre 2017, Carla Bruni avait partagé une rare photo de sa petite Giulia tenant la main de son papa Nicolas Sarkozy dans l'avion qui les menait à Athènes. Commentant sa publication, la chanteuse de tout juste 50 ans avait alors déclaré que sa fille était "la petite chérie de papa". Aujourd'hui, c'est avec une nouvelle photo tout aussi adorable que l'interprète de French Touch illustre ses mots et fait fondre le coeur de ses fans.

Mardi 2 janvier 2018, Carla Bruni s'est ainsi emparée de son compte Instagram pour dévoiler un tendre cliché qui montre son mari et leur fillette de 6 ans lors d'un joli moment de complicité. Confortablement lovée dans les bras de son papa, la petite Giulia suce tranquillement son pouce, calme et sereine. "Bonne année 2018 à tous ceux que vous aimez", a commenté Carla Bruni. Sur la photo en question, qui a été capturée il y a quelques heures lors des vacances de la famille au Cap-Nègre dans la propriété familiale des Bruni-Tedeschi, l'ancien président de la République s'affiche heureux et souriant. Quelques jours après la disparition de sa maman Andrée, dite Dadue, morte dans la nuit du 12 au 13 décembre 2017 à l'âge de 92 ans, Nicolas Sarkozy peut donc compter sur des moments de douceur comme celui-ci pour se ressourcer et démarrer la nouvelle année du bon pied.