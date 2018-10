Nicolas Sarkozy et sa fille Giulia: Duo câlin en vacances, immortalisé par Carla

A peine le coup d'envoi des vacances de la Toussaint a-t-il été donné que Carla et Nicolas Sarkozy ont pris la direction du sud de la France et du Cap Nègre. Tandis que la chanteuse profite de l'été indien et de l'exceptionnel soleil, l'ancien président partage de tendres instants avec leur fille Giulia.

La veille, dimanche 21 octobre, Carla Bruni-Sarkozy s'était photographiée en train de prendre un bain de soleil sur un transat, en haut de maillot de bain blanc. La chanteuse promet ainsi d'avoir un joli teint doré pendant plusieurs semaines encore.

Carla Bruni Sarkozy : des podiums à la scène, un destin unique

