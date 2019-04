Nicole Kidman : Rares confidences sur ses enfants Connor et Bella, scientologues

En couverture du numéro de mai 2019, Nicole Kidman est la star du nouveau magazine Vanity Fair. Tout en prenant la pose dans des tenues de créateur, l'actrice de 51 ans a accordé un long entretien à la publication. L'occasion pour elle d'évoquer sa vie de famille et notamment ses enfants.

Maman de quatre enfants, la comédienne australienne s'est d'abord confiée sur ses aînés, Connor (24 ans) et Isabella (26 ans), adoptés durant son mariage avec Tom Cruise, entre 1990 et 2001. La star raconte ainsi que "Bella vit en banlieue de Londres", qu'elle est mariée et qu'elle a lancé une ligne de T-shirts baptisée BKC (pour Bella Kidman Cruise). Connor vit quant à lui à Miami, où il se consacre à la musique.