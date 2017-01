Nikola Karabatic, papa boosté : "Alek me donne une telle énergie"

Nikola Karabatic, un géant (de 1,96 m pour plus de 100 kg) au coeur tendre. Membre incontournable de l'équipe de France de handball, championne du monde au Qatar en 2015 et vice-championne olympique cet été à Rio, le sportif est tout particulièrement attendu au tournant dès le 11 janvier, date de lancement du Mondial 2017 qui se joue en France.

Considéré comme le plus grand handballeur de tous les temps – un portrait lui sera d'ailleurs consacré ce mardi soir sur la chaîne L'Équipe, N... comme Nikola Karabatic –, le sportif de 32 ans d'origine serbe s'est soumis au jeu des questions/réponses face à plusieurs lecteurs du Parisien. Une confrontation publiée par le quotidien dans son édition du 10 janvier.

Interrogé sur son nouveau rôle de papa – le handballeur et sa compagne Géraldine ont accueilli un petit Alek en avril 2016 –, Nikola Karabatic n'a pas peur de fendre l'armure. "La naissance d'Alek a été le plus beau jour de ma vie. Il est devenu la star de la famille ! Être papa a bouleversé ma vie de sportif mais surtout d'homme. J'essaie d'être le plus présent possible, de jouer avec lui et d'aider au mieux Géraldine. Il me donne une telle énergie, un tel bonheur", confie le jeune papa.

Monopolisé par son statut de joueur de haut niveau, il regrette d'être trop souvent absent. "Bien sûr que je préférerais être un peu plus à la maison, profiter davantage de mon fils et d'amis que je n'ai pas vus depuis longtemps", admet-il.

Bien qu'heureux dans sa vie privée, Nikola Karabatic a connu des ennuis judiciaires, accusé d'avoir participé à de faux paris sportifs. Interrogé sur le sujet par les lecteurs du Parisien, il accepte de répondre à leurs questions sur ce dossier toujours en cours. "J'ai pris ça comme un défi, une épreuve. mon père m'a toujours appris à ressortir grandi de tout ce qui peut arriver dans la vie, les choses positives comme négatives. Au début, ça a été très dur à vivre puis j'ai fait en sorte de montrer que ça n'allait pas m'abattre", se défend-il.

Si Nikola Karabatic n'a jamais songé à arrêter sa carrière à cause de ses ennuis avec la justice, ses 32 ans ne l'empêchent pas d'envisager l'après-handball, encore flou : "Quatre, cinq, six ans... je ne sais pas combien de temps il me reste, ni ce que je ferai après."

Le message d'encouragements de Gad Elmaleh

À quelques heures du coup d'envoi du Mondial de hand, Nikola Karabatic a pu compter sur le soutien de Gad Elmaleh. L'humoriste et comédien de 45 ans qui s'est récemment illustré dans le tout premier épisode de la version française de Saturday Night Live sur M6 – lui a même adressé un message personnel. Vidéo partagée par le handballeur sur sa page Instagram.

"Salut Nikola. Un petit message pour te souhaiter bonne chance pour la coupe du monde. T'es le meilleur, ça tu le sais. Tu as prouvé tes talents de comédien dans le SNL, et tu as été très bon, maintenant j'attends, non pas que tu prouves mais que tu confirmes", l'interpelle Gad Elmaleh.