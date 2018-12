Nikola Lozina, en larmes, annonce sa rupture avec Laura : "J'ai fait le con"

Laura Lempika et Nikola Lozina se sont rencontrés en 2018 lors du tournage de la dernière saison des Marseillais VS le reste du monde (W9). Très vite, ils se sont mis en couple et filaient le parfait amour depuis. Les deux candidats de télé-réalité ont partagé de nombreuses photos ensemble ces derniers mois. Malheureusement, leur idylle n'a pas duré.

C'est le beau brun de 24 ans qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur Snapchat, ce lundi 10 décembre 2018. "C'est fini depuis quelques jours avec Laura. J'ai fait le con. C'est une fille que j'aimais et que j'aime toujours. Je suis qu'un gros con, un gros débile. Je ne la mérite pas. On a décidé de rompre pour des choses personnelles. (...) C'est une fille exceptionnelle qui m'a beaucoup apporté, au final je ne lui ai peut-être pas apporté tant que ça", a-t-il confié en larmes.

Il a ensuite demandé à ce qu'on l'insulte ou à ce qu'on lui dise qu'il n'a pas su la garder. "Je suis trop sorti, trop de bookings, de mauvaises fréquentations. Oui c'est de ma faute, je vais encaisser les insultes, je suis habitué. (...) J'ai fait des erreurs et je les paye cash, j'assume. (...) J'espère mûrir à l'avenir, je prends conscience de mes erreurs. Je pense que 2019 sera un tournant dans ma vie. Je pense que je vais changer, sinon je ne serai jamais heureux", a-t-il ajouté. Nikola Lozina a également expliqué qu'il ne voulait pas que ses fans s'acharnent sur son ex car elle ne le mérite pas.

"Quand j'ai quelque chose de bien qui m'arrive, je ne me rends pas compte de l'importance. Je n'arrive pas à garder ce qui est bon pour moi. Je vais toujours aller vers la tentation, vers le mal. Laura, si tu vois ce message, sache que je t'aime", a-t-il conclu.