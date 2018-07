Nikos Aliagas et sa compagne Tina complices face à Géraldine Maillet

Samedi 7 juillet, de nombreuses stars s'étaient donné rendez-vous sur le Champs-de-Mars pour le dernier jour du Longines Paris Eiffel Jumping. Parmi les personnalités réunies autour de Virginie Coupérie-Eiffel, Nikos Aliagas et sa magnifique compagne Tina Grigoriou ont fait forte impression.

Avant que l'Egyptien Sameh El Dahan ne s'impose au terme de la compétition de saut d'obstacles avec sa jument Suma's Zorro, de nombreux regards étaient donc rivés sur l'animateur de TF1 et la maman des petits Agathe (5 ans) et Andreas (1 an et demi). Il faut dire que le duo avait opté pour deux tenues beiges très assorties et a multiplié les poses sur le Champ-de-Mars pour notre plus grand bonheur.

Sur place, Nikos Aliagas et la belle Tina ont notamment pu croiser la route de Géraldine Maillet, très classe dans une longue robe noire. L'ex-mannequin devenue chroniqueuse dans Touche pas à mon poste (C8) a d'ailleurs pris la pose avec un ami de longue date, le créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac.

Côté actualité, rappelons que Nikos Aliagas a décidé de stopper l'animation de C'est Canteloup ! sur TF1. A la rentrée prochaine, c'est la talentueuse Alessandra Sublet qui officiera chaque jour au côté de l'imitateur. A la radio, sur Europe 1, l'animateur de The Voice animera dès la fin du mois d'août la matinale de la station, celle qui était jusque-là emmenée par Patrick Cohen depuis une saison seulement. "Je suis conscient du défi et de l'enjeu mais il faut savoir prendre ses responsabilités. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer", a-t-il commenté auprès de nos confrères de Sud-Ouest.