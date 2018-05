Nikos Aliagas a baptisé son fils Andreas, en présence de Zazie et Patrick Fiori

Avec la diffusion de la septième saison de The Voice sur TF1, Nikos Aliagas ne pouvait pas se libérer les samedis ces dernières semaines. L'émission de divertissement s'étant achevée en apothéose le 12 mai 2018 avec la victoire de la jeune et talentueuse Maëlle, coachée par Zazie, l'animateur de 49 ans a pu rassembler toute sa famille le 19 mai 2018 pour un grand événement : le baptême de son fils de 1 an et demi Andreas, qui porte le prénom de son grand-père décédé le 8 mai 2017. Nikos et Tina ont attendu pour baptiser leur fils le premier anniversaire du décès d'Andréas Aliagas – surnommé "le vieux lion" par sa famille, tant il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie et qui a eu l'ultime bonheur de voir naître et de connaître son petit-fils.

Dans son édition du 25 mai 2018, Closer révèle que la cérémonie religieuse s'est déroulée en l'église orthodoxe grecque Agios Stefanos, située dans le chic 16e arrondissement de Paris. Élégant dans un costume bleu, cravate assortie et chemise blanche, l'animateur a partagé de nombreux moments de tendresse avec ses deux enfants, Andreas, mais aussi son aînée Agathe (4 ans et demi), sous les yeux de sa ravissante compagne Tina Grigoriou. La famille du couple s'est déplacée d'un peu partout dans le monde pour assister au baptême du garçonnet dont la marraine est Anna Grigoriou, sa tante et petite soeur de sa maman. De Grèce bien évidemment, mais aussi des États-Unis, de Suède ou encore d'Angleterre. Un baptême placé sous le signe d'une intense émotion, partagée par la maman de Nikos et sa soeur Maria.

Parmi les invités figuraient deux chanteurs proches de Nikos Aliagas, pas seulement parce qu'ils font partie de la grande famille The Voice : Zazie et Patrick Fiori, mais aussi l'animatrice Christine Bravo au casting de L'Aventure Robinson avec Amir. Tous ont été conviés à faire la fête sur une péniche parisienne où un cocktail a été organisé puis un dîner croisière sur la Seine.

Le 19 mai 2018 restera une date inoubliable entre le baptême d'Andreas, le mariage de Nathalie Péchalat et Jean Dujardin célébré à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et le mariage royal du prince Harry et Meghan Markle.