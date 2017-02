Nikos Aliagas : Sa photo dossier prise au collège... Saurez-vous le reconnaître?

Nikos Aliagas serait-il un poil nostalgique ? Mardi 21 février, l'animateur et journaliste de 47 ans s'est en effet saisi de son compte Twitter pour publier une vieille photo de classe datée de 1982. Sur le cliché, le célèbre présentateur de The Voice est âgé de 13 ans seulement et pose aux côtés de ses camarades de 4e, au collège Pierre-Brossolette de Châtenay-Malabry. "Châtenay-Malabry 1982 collège #PierreBrossolette 4eD à l'époque j'étais amoureux de @kimwilde #souvenirs", a-t-il malicieusement commenté en légende.