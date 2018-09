Ninja Warrior 3 : Un candidat "dégoûté" après avoir été coupé au montage

Vendredi 31 août 2018, TF1 lançait la troisième saison de Ninja Warrior, l'émission où des candidats issus de tous horizons se risquent à un parcours périlleux semé d'embûches. Présenté par Denis Brogniart, Christophe Beaugrand et Iris Mittenaere, le programme séduit chaque année de nombreuses personnes aguerries, des célébrités comme Dylan ou encore Jesta et Benoît de Koh-Lanta mais aussi, et surtout, des anonymes comme Alexis Lelong.

Ce dernier, âgé de 22 ans et originaire d'Allouagne (Pas-de-Calais), avait passé les enregistrements en avril dernier réalisant un parcours plus que correct en dépassant le troisième obstacle du circuit. Malheureusement, les téléspectateurs n'auront jamais l'occasion de découvrir son passage car la production a finalement décidé de le couper au montage. Pour Alexis, ce fut la douche froide.

Même s'il n'avait pas atteint le fameux buzzer, cet étudiant en STAPS attendait avec impatience d'être retransmis à la télé et avait même invité tous ses proches à regarder TF1 ce soir là. Très remonté contre la production, Alexis a confié son incompréhension et sa déception au journal de La Voix du Nord : "Je ne comprends pas, ils n'ont tout simplement rien montré. J'avais fait savoir à tout le monde que je participais alors vendredi soir j'ai bien reçu une centaine de messages pour me demander pourquoi on ne me voyait pas. Je suis dégoûté."

Très sportif et avide de sensation forte, comme en témoigne son compte Instagram, Alexis est d'autant plus offensé en se rendant compte que des participants de faible niveau avaient été mis à l'antenne : "Ils ont diffusé des candidats qui tombaient au premier obstacle...", a-t-il regretté. La dure loi de la télé !