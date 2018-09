Noah Cyrus, in love et collée à son ex... avant de se faire brutalement larguer

Avant de se faire larguer comme une vieille chaussette par Lil Xan, Noah Cyrus avait tourné à ses côtés le clip de leur chanson Live or Die. Si la sortie de la vidéo avait dans un premier temps été repoussée en raison de leur séparation, elle a finalement atterri sur la plateforme Youtube le 13 septembre 2018 (à voir dans notre diaporama ci-dessus).

In love et collés l'un à l'autre dans le clip, la chanteuse de 18 ans et le rappeur de 22 ans ne sont plus exactement en bons termes aujourd'hui. Noah Cyrus et Lil Xan avaient commencé à se fréquenter au milieu de l'été et sont sortis ensemble pendant plusieurs semaines. Inséparables, ils avaient même officialisé leur romance sur le tapis rouge des MTV Video Music Awards le 20 août dernier.

Humiliée pour un photomontage

Mais tout a pris l'eau de façon dramatique le 3 septembre après que la petite soeur de Miley eut envoyé (pour la blague) un étonnant photomontage du visage du chanteur Charlie Puth sur le corps d'un acteur porno par SMS à son chéri. Croyant que sa petite amie lui annonçait qu'elle l'avait trompé, Lil Xan (alias Diego Leanos) l'avait alors humiliée sur les réseaux sociaux en lui disant que tout était fini. Simple et efficace...

Entre-temps, Noah Cyrus s'était exprimée auprès de ses fans pour donner sa version des faits, suspectant Lil Xan d'avoir lui-même été infidèle et d'avoir camouflé ses casseroles en lui faisant porter le chapeau. "Les personnes infidèles aiment accuser leur partenaire d'infidélités pour se sentir moins coupables. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive et je dois maintenant faire face à de folles accusations alors que je ne suis pas sûre de savoir d'où ça vient. J'ai été là pour toi durant tes moments les plus sombres, Diego. Lorsque tu te sentais seul et que personne n'était là pour toi, j'étais présente. Si c'était ta façon de rompre avec moi et de me briser le coeur, alors tu as réussi. Si je peux me sortir de toute cette histoire la tête haute, alors toutes les filles jolies, incroyables et fortes peuvent le faire aussi", avait-elle lâché.

Une chose semble certaine, Lil Xan ne regrette pas Noah Cyrus. Sur Instagram, le sulfureux rappeur s'affiche désormais très proche d'une brune sexy qui s'épanouit sous le nom de scène Lucifena. Classe !