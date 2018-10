Nolwenn Leroy allaite son fils de 15 mois : "Notre lien est encore plus fort"

Depuis le 13 juillet 2017, Nolwenn Leroy devient mère de famille. Une responsabilité qui implique certaines concessions et un équilibre entre l'univers professionnel de l'ex-vainqueur de la Star Academy et Marin, son fils âgé aujourd'hui de 15 mois.

Plutôt discrète sur sa maternité, la chanteuse s'est pourtant confiée de manière très ouverte sur son fils lors d'une interview accordée à Télé-Loisirs. Elle raconte notamment sur son quotidien et comment elle fait pour trouver le temps de profiter de son protégé, tout en assurant sa carrière : "Depuis qu'il est né, je n'ai jamais passé une nuit loin de mon fils, c'est différent de ce que l'on préconise en général, explique-t-elle. Je m'occupe de mon enfant toute seule, sans l'aide d'un aréopage de nounous". La Bretonne de 36 ans, qui est en couple avec le tennisman Arnaud Clément (le père de Marin), révèle aussi que ce choix de vie est aussi motivé par une raison très particulière : elle continue d'allaiter son petit garçon !

"Notre lien est encore plus fort. C'est également pour ça que l'on n'a jamais été séparés une seule seconde. C'est une expérience fabuleuse et j'ai de la chance de pouvoir la vivre aussi longtemps", reconnaît la star qui a refusé de rejoindre The Voice pour la saison 8 et publiera le mois prochain un album, Folk, où l'on retrouvera une flopée de reprises de standards signés Cabrel, Ferrer ou encore du regretté Jacques Higelin.

Elle avait peur

Nolwenn Leroy peut donc profiter pleinement de son fils, tout en faisant de la musique. Il lui arrive même d'allier les deux, comme elle l'explique dans une autre interview, accordée cette fois à Télé 7 Jours. Musicienne, Nolwenn se sert de ses talents pour chanter des berceuses à son bambin, et notamment du Charles Aznavour, récemment disparu. "Il adore le son de la guitare, il le demande : 'Tare, Tare, Tare !'", se réjouit-elle, reconnaissant volontiers faire partie d'une "famille de saltimbanques". Et c'est sur les conseils avisés de Véronique Sanson qu'elle a opté pour ce mode de vie. "J'avais peur que ce soit trop pour lui, alors j'en ai parlé à mon pédiatre. Il m'a répondu : 'Qu'est-ce qui peut arriver de mieux à un enfant que d'être toujours avec sa mère ?'", raconte-t-elle. Nolwenn Leroy avait alors de quoi lever toutes ses craintes et accéder au bonheur en toute sérénité.